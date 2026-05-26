Смерть мобилизованного "после падения с сосны": в полку "Скеля" раскрыли неизвестные детали трагедии

В штурмовом полку «Скеля» рассказали, что Виталий Карат, который после мобилизации умер «после падения из сосны», сначала исчез из полигона и говорил, что хочет скрыться от службы.

Об этом начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 ОШП «Скеля» Андрей Сурай рассказал в эфире «Радио Свобода».

По его словам, во время вечернего построения и вечерней проверки личного состава военные заметили отсутствие Виталия, поэтому подняли в воздух дроны и нашли его. Ранее в полку утверждали, что мужчину обнаружили «высоко на сосне».

«Его просили спуститься. Он сказал, что не хочет служить, он хочет сбежать. Его долго уговаривали. Свидетели говорили, что более двух часов они его уговаривали. После того как он начал оттуда слезать, он упал. Я очень предостерегаю от манипуляции. Я уже видел в некоторых соцсетях, что он упал из сосны и умер. Оно было не так», — говорит Сурай.

Сурай утверждает, что после этого Виталия Карата отправили в его палатку, а на следующий день он пожаловался на здоровье — у него была высокая температура, поэтому его отправили в 59-й мобильный госпиталь с подозрением на пневмонию.

«У нас есть факт, что в госпитале, когда ему совершили рентген, у него засвидетельствовали одно сломанное ребро, и у него была пневмония. Дальше у нас есть решение комиссии о том, от чего он умер. И там написано „множественные поломанные ребра“. Но после того, как мы его передали в госпиталь, мы не контролировали его судьбу. Мы не знаем, что там дальше получалось», — добавил начальник группы гражданско-военного сотрудничества 425 ОШП «Скеля».

Представитель «Скели» заявил, что в справке военно-врачебной комиссии Карата говорилось, что «имел расстройства психики и поведения вследствие употребления опиоидов», но был признан годным к службе.

Впрочем, сестра Виталия утверждает, что ее брата избивали.

«Когда приехала полиция, он давал показания и говорил, что избивали постоянно. И там не одно ребро было сломано. У него синие плечи были, у него были синяки над глазами. И пробито легкое — пневмоторакс», — говорит она.

Военнослужащий 425 полка «Скала» Виталий Карат. Facebook / Богдан Станиславский

Напомним, скандальный 425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» прокомментировал информацию СМИ о загадочной гибели по меньшей мере пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области, умерших в марте 2026 года за считанные недели, а иногда и дни после службы в части. Командование полка уверяет, что заинтересовано «в полном, объективном и беспристрастном уяснении причин» случаев смерти военнослужащих.

Ранее мы писали о том, что по меньшей мере пять военнослужащих 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» из Ивано-Франковской области умерли в марте 2026 года. Речь идет о Василии Войчуке, Василии Цюрке, Ярославе Мокрии, Петре Данильциве и Виталии Карате. Официально в документах причины смерти военных указывали болезни сердца и легких. В то же время родственники части умерших говорят, что на телах были следы травм и обратились к правоохранителям, чтобы выяснить обстоятельства смерти.

