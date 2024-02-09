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Смерть мобилизованного с инвалидностью: омбудсман обратился в специализированную прокуратуру

Смерть мобилизованного с инвалидностью: омбудсман обратился в специализированную прокуратуру

Мобилизация людей с 3-й группой инвалидности. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Дело находится на контроле уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По запросу омбудсмана Дмитрия Лубинца специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль дело о внезапной смерти мобилизованного жителя Одесской области Бориса Глушака. По утверждениям активистов, 29-летний мужчина был мобилизован с инвалидностью и умер от волнений после вручения повестки из-за приступа эпилепсии.

Об этом говорится в сообщении омбудсмана в Telegram.

По его словам, специализированная прокуратура обеспечила проведение мер надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица, а именно:

  • непроведение надлежащего медицинского осмотра военнообязанного;
  • непринятие должностными лицами в/ч своевременных и необходимых мер медицинской помощи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека сообщил, что ход досудебных расследований находится на его постоянном контроле.

"Кроме того, для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений, обратился в органы военного командования по усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства во время проведения мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВЛК в ТЦК и СП", — проинформировал Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщала подробности гибели мобилизованного 29-летнего Бориса Глушака, скончавшегося по прибытии в воинскую часть.

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