Подольский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Киеве и 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ предоставили совместное разъяснение относительно информации о вероятном избиении мобилизованного, который позже скончался.

Об этом они сообщили на странице 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Согласно официальному заявлению, гражданин был мобилизован 18 октября 2025 и доставлен в распределительный пункт на следующий день. По данным ТЦК и бригады ДШУ, инцидент произошел во время информирования призывников о предстоящей службе:

«При информировании представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. Это произошло на глазах многих свидетелей — военнослужащих и военнообязанных», — говорится в заявлении.

Пострадавший был госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Расследование и свидетельство

Сотрудники Подольского управления полиции опросили более десятка свидетелей (как военных, так и гражданских) на месте происшествия и в больнице. Полиция предварительно установила, что травма была нанесена падением и ударом головой. Опросить самого мужчину не удалось, поскольку он в тот момент находился в коме.

В заявлении отмечается, что в ходе опроса не установили фактов, свидетельствующих о совершении военнообязанного каких-либо неправомерных действий. Более того, военнослужащий бригады ДШУ предоставил ему медицинскую помощь и вызвал «скорую».

Данные о пригодности к службе

Руководство ТЦК также предоставило информацию о медицинском осмотре. Представители военно-врачебной комиссии (ВЛК) признали гражданина пригодным к военной службе. Согласно данным Киевской городской клинической больницы, проводившие обследование медики также отметили «годный» без всяких диагнозов. Поскольку жалоб на состояние здоровья от мобилизованного не поступало, его не направляли на дообследование.

«Руководство Подольского ТЦК и СП в Киеве, а также представители бригады ДШВ, к которой должен был присоединиться гражданин, максимально будут способствовать проведению следствия, установлению истины и выяснению всех обстоятельств. Мы выражаем искренние глубокие соболезнования родным и близким умершего человека. Это непоправимая потеря, которой не должно быть», — подытожили в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве скончался 43-летний Роман Сопин — сын актеров театра Beat. Он попал в больницу с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием после пребывания в Подольском ТЦК и впал в кому. Журналистки, подруги семьи, утверждают, что Сопина «мобилизовали», и он скончался на следующий день после запятой.

Впоследствии появились новые подробности этой ситуации. Адвокат семьи Сопиных Александр Протас рассказал, что 19 октября к нему обратился брат Романа, когда попал в больницу после пребывания в Подольском ТЦК. Протас отметил, что полиция в тот же день должна была возбудить уголовное дело, но ничего не сделала до 21 октября, когда на этот случай начал заниматься он.

Юрист утверждает, что оснований для задержания Романа не было. Он подчеркнул, что работники ТЦК вообще не могут кого-либо содержать и каким-либо образом ограничивать права человека. Также адвокат сказал, что Сопин попал в больницу с серьезной травмой уже через пол дня после мобилизации. У мужчины была травмирована черепная коробка.