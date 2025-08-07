Смерть мобилизованного венгра: что установило расследование

Мобилизация в Украине / © коллаж ТСН.ua/pixabay.com

В Украине продолжается расследование обстоятельств смерти этнического венгра Иосифа Шебештеня, который как гражданин Украины 14 июня был мобилизован в ВСУ.

Об этом сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что венгра призвали на военную службу в городе Мукачево, а военно-врачебную комиссию он прошел при Ужгородском районном ТЦК и СП, которая сочла его годным. На момент мобилизации жалоб на состояние здоровья у него не было.

«Находясь в воинской части, 18 июня он самовольно покинул место службы, а 19 июня самостоятельно обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где сообщил, что плохо чувствует себя, имеет сильную головную боль, а также, по его словам, получил травму головы с подозрением на сотрясение мозга. В этот же день каретой скорой помощи Иосиф Шебештень был доставлен в Береговскую районную больницу, однако врачи не обнаружили у него каких-либо серьезных повреждений», — сообщили в ГБР.

По данным следствия, 24 июня мобилизованный переведен в областное учреждение по предоставлению психиатрической помощи в городе Берегово. Уже 7 июля в Береговское отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Иосиф Шебештень скончался в этом медицинском учреждении.

«В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении ГБР.

Помимо этого уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) до сих пор не закрыто. Расследованием занимается подразделение Территориального управления ГБР во Львове.

В правоохранительном ведомстве отметили, что сообщения в зарубежных и отечественных СМИ об отказе ГБР расследовать обстоятельства смерти военнослужащего «носят манипулятивный характер и не соответствуют действительности».

Известно, что 6 августа семья Шебештеня в комментарии провластной венгерской газете Magyar Nemzet заявила, что ГБР не начинало расследование смерти венгра из-за «нехватки доказательств».

Это заявление использовал министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто для обвинений в том, что в Украине практикуется «принудительный призыв, предусматривающий жестокое избиение и даже избиение до смерти».

Напомним, в контексте этого случая со смертью мобилизованного венгра премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вроде бы в Украине «людей бьют до смерти» во время «принудительной мобилизации» и призвал Евросоюз отреагировать.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что Будапешт искажает реальность и использует трагедию в политических целях.