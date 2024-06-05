Смерть мужчины после ТЦК на Житомирщине: родные говорят об убийстве, военкомат – об алкоголе и эпилепсии

На следующий день после похорон мужчины жители Барановки устроили бунт под зданием военкомата.

В Барановке Житомирской области 4 июня похоронили 32-летнего Сергея Ковальчука. Его 29 мая доставили в больницу с множественными травмами в состоянии комы, а через несколько дней мужчина умер. Семья утверждает, что Сергея избили в местном райотделе ТЦК и СП, однако военкомат это опровергает.

Все о смерти мужчины после визита в ТЦК в Житомирской области читайте на ТСН.ua.

Родные Сергея утверждают, что его избили в ТЦК

Как рассказал отец умершего Николай Ковальчук, в конце мая к его сыну приехали представители ТЦК, а после этого Сергея 29 мая привезли в больницу. Отец убежден, что его "сын убит и все", ведь у него был перелом кости свода и черепа.

"Его в больницу 29 мая привезли. Мы не видели, когда приезжали вручать повестку, сын жил отдельно от нас. Знаем, что в пять утра приехали к нему из ТЦК. Сутки его не было. Есть второе отделение охраны, оттуда его привезли. Мы в 11 утра приехали в Звягель, ребенок мой уже был в реанимации. Трое с половиной суток он был там", – рассказал Николай Ковальчук в комментарии журналистам "Суспильного".

Он отметил, что родные Сергея обратились в полицию, и правоохранители открыли уголовное производство.

Отец умершего добавил, что в ТЦК сказали, что Сергея не били, "это был эпилептический приступ, потому что сын болел эпилепсией". Николай подчеркнул, что будет добиваться справедливости.

Отец Сергея Ковальчука – Николай/Фото: "Суспильне"

Как рассказала тетя Сергея, утром 30 мая у церкви она узнала, что мужчину избили.

"Говорят, что его забрали в ТЦК, забрали в Выдолоч и там его избили. Я одного человека, у которой муж там работает, спрашиваю, что там произошло, а оно говорит: "Как, что произошло? Он выпивал и его бросила эпилепсия", – рассказала женщина.

Однако тетя умершего убеждена, что телесные повреждения Сергей получил отнюдь не в результате эпилепсии – у него были избиты голова, челюсть и грудная клетка.

"А если уж эпилепсия, то зачем вы его брали и чего вы помощи не оказали?" – заметила женщина.

В свою очередь жительница Барановки Надежда рассказала, что около четырех дней назад к Сергею приехали с повесткой и забрали его из дома.

"День его не было, в два часа ночи его привезли в Выдолоч. Еще четыре дня он в Звягеле побывал в реанимации. Уж он мертв был, только "дышал" аппарат, он сам в коме был. Это такой у нас уже четвертый или пятый по счету подобный случай", – рассказала Надежда.

Что о Сергее рассказывают соседи

По словам соседей, Сергей жил сам, сезонно работал на местной пилораме и подрабатывал, помогая людям. Местные говорят, что мужчина не был военнообязанным, ведь болел эпилепсией.

"Хорошим человеком был, никому из соседей ничего плохого не сделал. Очень жаль. Говорят, что его убили в ТЦК. Так-то мы не знаем точно, но говорят, что такие случаи уже были раньше. Те, говорят, выжили, а этого Убили. Вся голова избита. Мы живем через дорогу с сестрой. Здесь баба его жила, то он когда-то прибегал, так мы так его и знаем", – рассказала соседка Лидия.

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В больнице рассказали, в каком состоянии к ним привезли Сергея

Как рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Звягельской больницы Анатолий Бортник, Сергей поступил в их медучреждение утром 29 мая, и сразу был госпитализирован. Мужчину привезли каретой скорой помощи из Барановки.

"При поступлении состояние было крайне тяжелое, больной находился в коме с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, линейный перелом теменной кости, правосторонняя внутричерпная гематома, очаговый ушиб головного мозга, диффузный ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, пневмония, вызванная аспирацией пищи или рвотными массами". Больного сразу отправили на оперирование. Затем четыре дня он был на аппарате искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии", — рассказал Бортник.

Сергей умер в больнице 2 июня, не приходя в сознание.

Похороны Сергея Ковальчука/Фото: "Суспильне"

В ТЦК утверждают, что Ковальчук выпивал и умер от эпилепсии

Вечером 4 июня Житомирский областной ТЦК и СП опроверг обвинения в причастности работников военкомата к смерти Ковальчука. В сообщении на Facebook-странице центра комплектования утверждается, что Сергей умер в результате эпилептического нападения.

"28 мая 2024 года во 2 отдел Звягельского РТЦК и СП доставили военнообязанного Сергея К. для прохождения ВВК. Свидетели отмечают, что мужчина несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и был с признаками легких травм. Утром 29 мая мужчину "схватило" эпилептическое нападение, вызванное длительным употреблением алкоголя. Ему оказали первую неотложную медицинскую помощь, вызвали карету "скорой". Следственно-оперативная группа на месте инцидента квалифицировала произошедшее как самоувечье", – говорится в заявлении ТЦК.

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Там добавили, что 2 июня "от полученных во время эпилептического приступа травм" Сергей умер в больнице. По заявлению военкомата, следователи, проводившие экспертизу, сообщили, что на мужчину "не оказывалось никакого постороннего физического влияния".

За историю со смертью Ковальчука взялась полиция

Спикер полиции Житомирской области Иванна Силецкая сообщила, что правоохранители проводят по этому делу досудебное расследование. Событие квалифицируют только по 128 статье "Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение".

"29 мая около 14:10 в Звягельский районный отдел полиции от медиков поступило сообщение о госпитализации 32-летнего жителя города Барановка, которого доставили из одного из отделов Звягельского РТЦК и СП. Полицейские сразу начали досудебное расследование с предварительной правовой квалификацией по статье 128 Уголовного кодекса Украины "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". В настоящее время продолжается дальнейшая установка всех обстоятельств", – рассказала Силецкая.

Бунт под ТЦК

В связи со смертью Сергея, 5 июня жители Барановки устроили бунт под ТЦК. Присутствующие – в большинстве своем женщины – некоторое время восклицали "Позор!". Затем люди прорвали ворота к зданию военкомата и вошли туда. Возмущенной толпе пытались помешать полицейские, но все бесполезно.

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