Смерть мужчины после ТЦК в Житомирской области: в военкомате объяснили, откуда у него травмы

В военкомате утверждают, что мужчина, который впоследствии умер, рассказал родным, что противозаконные действия к нему не применялись.

В Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что травмы военнообязанный, скончавшийся после визита в военкомат, получил при падении во время эпилептических нападений.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного ТЦК и СП.

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В ведомстве выяснили, что 28 мая военнообязанного Сергея Ковальчука с признаками алкогольного опьянения доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. В связи с состоянием его хотели отправить домой. Однако, как утверждают в ТЦК, он выразил просьбу остаться в расположении роты охраны, потому что проживает сам и учитывая плохое самочувствие в результате употребления алкоголя.

"Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись. Утром 29 мая у Сергея К. случился первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной, ударился головой. Ему была оказана домедицинская помощь, вызвали "скорую". Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного", - заверили в военкомате.

После четырех дней, проведенных в больнице, 2 июня правоохранительные органы сообщили о смерти мужчины.

Указанные события зарегистрированы в ЕО Звягельского РПП, сведения внесены в ЕРДР. Согласно приказу начальника Житомирского ОТЦК и СП, назначено служебное расследование

Напомним, в Барановке Житомирской области после ТЦК скончался 32-летний мужчина. Семья утверждает, что его избили в местном райотделе ТЦК и СП, однако военкомат это опровергает.

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