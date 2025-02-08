Смерть мужчины в ТЦК Черновцов: в Минздраве назвали причину

Военнообязанный умер в результате острого нарушения сердечной динамики.
В Черновцах судмедэксперты установили причину смерти мужчины в Территориальном центре комплектования (ТЦК) во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Об этом в комментарии molbuk.ua сообщил глава государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины Виктор Бачинский.
Результаты вскрытия показали, что мужчина страдал ишемической болезнью сердца и имел острую сердечную недостаточность.
"Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики", — сказал он.
Бачинский также добавил, что у военнообязанного было ожирение третьей степени.
По словам представителя Минздрава, на теле умершего не были обнаружены телесные повреждения.
"Никаких синяков или ударов не было обнаружено", — уточнил Бачинский.
Ранее сообщалось, что на Буковине в ТЦК скончался мужчина. Во время прохождения военно-врачебной комиссии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.
Ему сразу приступили к медицинской помощи, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.
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