Смерть мужчины в ТЦК Черновцов: в Минздраве назвали причину

В Черновцах судмедэксперты установили причину смерти мужчины в Территориальном центре комплектования (ТЦК) во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК).

Об этом в комментарии molbuk.ua сообщил глава государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины Виктор Бачинский.

Результаты вскрытия показали, что мужчина страдал ишемической болезнью сердца и имел острую сердечную недостаточность.

"Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики", — сказал он.

Бачинский также добавил, что у военнообязанного было ожирение третьей степени.

По словам представителя Минздрава, на теле умершего не были обнаружены телесные повреждения.

"Никаких синяков или ударов не было обнаружено", — уточнил Бачинский.

Ранее сообщалось, что на Буковине в ТЦК скончался мужчина. Во время прохождения военно-врачебной комиссии, у мужчины резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

Ему сразу приступили к медицинской помощи, а на место происшествия были вызваны медики. Однако во время реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть мужчины.