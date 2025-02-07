Смерть мужчины в ТЦК в Черновцах: омбудсмен раскрыл подробности

В Офисе омбудсмена отреагировали на смерть 32-летнего мужчины во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК в Черновцах. Представительница в Черновицкой области направила письма в Черновицкий областной ТЦК и СП, Черновицкий зональный отдел ВСП и ГУ Национальной полиции в Черновицкой области.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен в своем сообщении повторил известные в настоящее время обстоятельства этого случая.

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“Правоохранительные органы обнаружили местного жителя, находящегося в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание”, – написал он.

Со ссылкой на информацию от гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи Дмитрий Лубинец добавил, что бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти.

"Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причин смерти”, – говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют это событие по ст. 115 УК (преднамеренное убийство) с примечанием "естественная смерть".

Напомним, утром 7 февраля стало известно, что в Черновцах во время прохождения ВВК скончался 32-летний мужчина.

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