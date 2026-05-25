Смерть мужчины в Тернопольском ТЦК: полиция обнаружила неожиданные факты о погибшем

Полиция / © npu.gov.ua

Реклама

Полиция расследует гибель мужчины, произошедшей 23 мая в Тернопольском ТЦК. Правоохранители уже выяснили личность умершего и теперь проверяют, откуда у него оружие, как он жил и почему приехал в область.

Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Смерть мужчины в ТЦК в Тернополе — что известно о нем

«В связи с объективностью расследования смерти мужчины правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить, какие именно обстоятельства привели к этой трагедии: что ей предшествовало, каким был образ жизни мужчины, откуда у него было оружие и что он делал на территории Тернопольщины», — отметил глава областной полиции.

Реклама

По данным следствия, погибшим является уроженец Луганской области 1980 года рождения. До начала полномасштабного вторжения он жил в Харькове, а с началом 2022 переехал в Тернополь. Муж арендовал жилье, не регистрировался как внутренне перемещенное лицо, не попадал в поле зрения правоохранительных органов и вел замкнутый образ жизни.

Также известно, что его ближайшие родственники находятся на временно оккупированной территории, что отдельно учитывается во время расследования.

Смерть мужчины в ТЦК в Тернополе / © Национальная полиция Украины

Во время санкционированного обыска в съемной квартире погибшего следователи изъяли:

почти 200 тысяч гривен;

незначительную сумму в иностранной валюте и русских рублях;

4 мобильных телефона;

пачку патронов калибра 9 мм.

По предварительным выводам экспертизы, изъятые патроны могут соответствовать калибру шара, из которого был произведен выстрел в уборной ТЦК. Кроме того, установлено, что вероятным оружием является пистолет «ФОРТ-14», переработанный под боевой. Происхождение этого оружия проверяется.

Реклама

Смерть мужчины в ТЦК в Тернополе / © Национальная полиция Украины

«Расследование продолжается. Мы не будем делать преждевременных выводов, но общество должно знать проверенные факты. О дальнейших результатах буду информировать со временем», — подытожил Сергей Зюбаненко.

Смерть мужчины в ТЦК Тернополя — последние новости

Напомним, в Тернополе 23 мая на территории одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки был обнаружен мертвым 46-летний местный житель. Тело мужчины нашли в помещении туалета, о чем сразу сообщили правоохранительные органы.

По предварительной информации областной полиции, в тот же день мужчина был доставлен в учреждение для уточнения его военно-учетных данных. Следствие предполагает, что он вошел в туалет, где, вероятно, совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия. Полицейские устанавливают все обстоятельства и детали этого события.

После общественного резонанса вокруг смерти мужчины в ТЦК Тернополя полиция показала фрагмент записи с места происшествия. Следствие обещает проверить каждую деталь.

Реклама

Новости партнеров