Смерть мужчины в Тернопольском ТЦК: полиция обнаружила неожиданные факты о погибшем
Расследование смерти в Тернопольском ТЦК: руководитель полиции области Сергей Зюбаненко сообщил, что погибшим оказался 44-летний переселенец, который вел замкнутый образ жизни.
Полиция расследует гибель мужчины, произошедшей 23 мая в Тернопольском ТЦК. Правоохранители уже выяснили личность умершего и теперь проверяют, откуда у него оружие, как он жил и почему приехал в область.
Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
Смерть мужчины в ТЦК в Тернополе — что известно о нем
«В связи с объективностью расследования смерти мужчины правоохранители проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить, какие именно обстоятельства привели к этой трагедии: что ей предшествовало, каким был образ жизни мужчины, откуда у него было оружие и что он делал на территории Тернопольщины», — отметил глава областной полиции.
По данным следствия, погибшим является уроженец Луганской области 1980 года рождения. До начала полномасштабного вторжения он жил в Харькове, а с началом 2022 переехал в Тернополь. Муж арендовал жилье, не регистрировался как внутренне перемещенное лицо, не попадал в поле зрения правоохранительных органов и вел замкнутый образ жизни.
Также известно, что его ближайшие родственники находятся на временно оккупированной территории, что отдельно учитывается во время расследования.
Во время санкционированного обыска в съемной квартире погибшего следователи изъяли:
почти 200 тысяч гривен;
незначительную сумму в иностранной валюте и русских рублях;
4 мобильных телефона;
пачку патронов калибра 9 мм.
По предварительным выводам экспертизы, изъятые патроны могут соответствовать калибру шара, из которого был произведен выстрел в уборной ТЦК. Кроме того, установлено, что вероятным оружием является пистолет «ФОРТ-14», переработанный под боевой. Происхождение этого оружия проверяется.
«Расследование продолжается. Мы не будем делать преждевременных выводов, но общество должно знать проверенные факты. О дальнейших результатах буду информировать со временем», — подытожил Сергей Зюбаненко.
Смерть мужчины в ТЦК Тернополя — последние новости
Напомним, в Тернополе 23 мая на территории одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки был обнаружен мертвым 46-летний местный житель. Тело мужчины нашли в помещении туалета, о чем сразу сообщили правоохранительные органы.
По предварительной информации областной полиции, в тот же день мужчина был доставлен в учреждение для уточнения его военно-учетных данных. Следствие предполагает, что он вошел в туалет, где, вероятно, совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия. Полицейские устанавливают все обстоятельства и детали этого события.
После общественного резонанса вокруг смерти мужчины в ТЦК Тернополя полиция показала фрагмент записи с места происшествия. Следствие обещает проверить каждую деталь.