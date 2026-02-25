Смерть мужчины во время мобилизации в Днепре: начальник ОТЦК сделал заявление

Алексей Дубовик

Реклама

Начальник Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Алексей Дубовик прокомментировал смерть 55-летнего Олега Лесина в Днепре. По его словам, к моменту проведения проверки в городе военнослужащими мужчина уже был ранен.

Об этом шла речь на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады, рассматривающей вопросы соблюдения прав человека во время мобилизационных мероприятий 25 февраля.

Смерть днепрянина: начальник ОТЦК прокомментировал действия военнослужащих

По словам Дубовика, 6 февраля около 22.10 группа оповещения Самарского районного ТЦК вместе с представителем Национальной полиции проводила проверку военно-учетных документов в городе. Двигаясь на служебном автомобиле Volkswagen, военные заметили мужчину на дороге и решили остановиться.

Реклама

«Когда на мужчину навели свет фар, стало ясно, что человек был весь в крови и ему было плохо. Неизвестный умолял о помощи», — заявил начальник ОТЦК.

По его версии, военнослужащие предложили доставить мужчину в медучреждение, где работает круглосуточная военно-врачебная комиссия. Около 23:00 Лесина привезли в больницу. Однако при выходе из автомобиля он потерял сознание и упал.

Военные пытались привести его в сознание и вызвали скорую помощь. По словам Дубовика, бригада прибыла не сразу. Врач осмотревшего мужчину поликлиники констатировал смерть, после чего на место вызвали полицию.

Глава областного ТЦК также сообщил, что трое военнослужащих Самарского РТЦК находятся под арестом. У группы была одна бодикамера — ее изъяли правоохранители.

Реклама

Дубовик отметил, что входивший в состав группы оповещения полицейский впоследствии «исчез». Зовут его Евгений Дуплий.

Во время выступления руководитель ОТЦК отметил и рост количества нападений на работников центров комплектования. По его данным, в 2025 году зафиксировано 17 нападений на военнослужащих ТЦК, в результате которых восемь получили ножевые и огнестрельные ранения.

«Только за вчерашний день на ТЦК было два нападения», — заявил он.

Избиение Олега Лесина в Днепре: что известно о деле

Ранее появилась информация о подозрении трем сотрудникам ТЦК в нанесении смертельных телесных повреждений 55-летнему мужчине — отцу троих детей.

Реклама

Трагедия произошла в ночь на субботу, 7 февраля. Вызов о смерти 55-летнего мужчины поступил в дежурную часть сразу после полуночи. Судмедэксперты, проведя предварительный осмотр тела, пришли к выводу, что роковой для потерпевшего стала тяжелая травма головы.

По словам родственников, погибший жил со своей 18-летней дочерью. Он более 20 лет отработал в правоохранительных органах.

Полиция Днепропетровской области подтвердила задержание сотрудников ТЦК.

В то же время адвокат подозреваемых в суде заявлял, что видеозаписи происшествия не сохранились, а сторона обвинения ссылается на показания правоохранителя, который, по его словам, не вмешался в возможный конфликт.