Смерть нардепа Полякова: мужчину тошнило в такси, его пытались реанимировать

Смерть Антона Полякова расследует Киевская городская прокуратура.

По факту смерти народного депутата Антона Полякова в Киеве начато расследование. Мужчину нашли мертвым в ночь на 8 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Сейчас сведения о смерти народного депутата внесены в ЕРГС по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ НП в г. Киеве.

"По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021, народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД", — рассказали в прокуратуре.



По словам водителя такси, за несколько минут до того указанный пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.



"Работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина скончался", — добавили в ведомстве.



В прокуратуре также добавили, что при потерпевшем обнаружено и изъято ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства.

"Автомобиль осмотрено и изъято, водителя допрашивают следователи. Причина смерти будет установлена по результатам вскрытия, которое сейчас продолжается", — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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