Смерть нардепа Полякова: в МВД сообщили, когда станет известна основная версия гибели политика

Сейчас продолжаются экспертизы.

Основная версия гибели народного депутата Украины Антона Полякова станет известна через неделю.

Об этом 12 октября журналистам сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Продолжается большое количество экспертиз. Я думаю, что со временем появятся их результаты. В частности результаты гистологической появятся минимум за неделю, и с тех пор можно будет говорить об определенной основной версиии", — сказал министр.

Напомним:

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября . Он ехал в такси, где ему стало очень плохо .

Полицейские рассматривают несколько версий — естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон.

— естественная смерть или отравление неизвестным веществом. В крови депутата обнаружили алкоголь и метадон. Депутата Антона Полякова похоронили 11 октября на его малой родине — в Чернигове. Проститься с политиком пришли сотни людей. Среди них народные депутаты, которые следят за расследованием смерти 33-летнего политика. Также на церемонии заметили и его коллегу и сожительницу Анну Скороход, которая после известия о смерти нардепа, потеряла в Верховной Раде сознание. Говорят, депутат беременна.

Смерть нардепа Антона Поляковав деле появился еще один – третий человек

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