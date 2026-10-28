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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Смерть от ножевых ранений: в Польше задержали украинца по подозрению в убийстве

Несмотря на попытки реанимации, раненого мужчину не удалось спасти.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Полиция.

Полиция.

На днях в Познани (Польша) на пешеходном переходе нашли мужчину с ножевыми ранениями шеи и груди. Полиция задержала подозреваемого — им оказался 48-летний украинец.

Об этом сообщила спикер Воеводского управления полиции в Познани, заместитель комиссара Анна Клуй, пишет RMF24.

Окровавленного 52-летнего мужчину на переходе обнаружили прохожие. Несмотря на реанимационные меры, бригада скорой помощи констатировала смерть потерпевшего от полученных травм.

«Вскрытие показало, что непосредственной причиной смерти 52-летней жертвы стало обескровливание в результате ножевых ранений», — сообщил прокурор Лукаш Вавжиняк.

Задержание украинца

48-летний гражданин Украины, подозреваемый в совершении преступления, задержан в Плевиске вблизи Познани. Он признал свою вину и изложил свою версию событий. Однако, как подчеркнул прокурор, «он не смог логически и рационально объяснить причины».

Познанская прокуратура предъявила подозреваемому обвинение в убийстве. Прокуратура уже подала в суд ходатайство о заключении его под стражу. За убийство мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Украинцы в Польше — последние новости

В Польше разыскивают 16-летнюю гражданку Украины Владу Волошину. Девушка 24 октября ушла из дома в городе Червонак Великопольского воеводства и не вернулась. С тех пор связи с ней нет, а ее местонахождение остается неизвестным.

В Варшаве погиб 20-летний украинец. Он выпал с 14-го многоквартирного этажа. В настоящее время расследуют обстоятельства трагедии.

Тем временем 34-летняя украинка застала своего 23-летнего сожителя с другой женщиной и вызвала полицию. Женщина знала о его проблемах с законом, поэтому мужчину задержали. Вскоре его должны депортировать в Украину.

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