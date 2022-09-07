Смерть от удушья, очереди в туалет под обстрелами и вспышка ветрянки: ужас жизни в подвале в Ягодном

В начале марта в село Ягодное, что на Черниговщине, вошли российские оккупанты.
По селу ездили танки и БТРы, а дома обстреливались. Через несколько дней оккупанты обустроили свой штаб в местной школе, а в подвал согнали более 300 человек. Из подвала на улицу люди выходили ежедневно. Татьяна, жительница Ягодного, рассказала об ужасных днях в оккупации в подвале и о том, как среди односельчан ширилась ветрянка.
“Людей согнали в подвал, не дав возможности взять с собой хотя бы какие-нибудь вещи. Когда наша семья попала туда, там уже была почти вся деревня. Женщины, дети и старики сидели в большом помещении, а мужчины – в узком коридоре. Места хватало максимум на то, чтобы присесть, о том, чтобы выпрямить ноги, даже речь не шла. Я так и через месяц ни разу и не прилегла. Беспокоилась, чтобы дети могли хотя бы немного выпрямиться и полежать. Мужчинам в узком коридоре было еще хуже – они могли только стоять, ”как селедка в банке”.
“Рашисты выпускали нас из подвала раз в день, обычно утром. Это было единственное время, когда можно было сходить в туалет не на ведро и не у всех на виду. Женщины выстроились в очередь в уличный туалет и в этот момент орки начинали стрелять по позициям наших военных, чтобы они отстреливались в ответ и осколки от снарядов прилетали за нами”.
Самое страшное было то, что в подвале была такая духота, что люди задыхались. Так умерло несколько пожилых людей. Вынести их тела из подвала и похоронить не разрешали, и они какое-то время были с нами. А там же дети, самому маленькому было 3 месяца. Вопрос гигиены – это вообще ужас. Месяц мы не то что не мылись, мы не меняли белье, не стирали вещи. Понятно, что все чесалось, потому и то, что не было доступа к свежему воздуху, нельзя было проветрить помещение люди начали болеть. Когда мы оказались в подвале там уже многие сильно кашляли, наверное, это был какой-то вирус. Старшим людям становилось плохо с сердцем, одна женщина, к сожалению, из-за этого умерла”, — рассказала женщина.
“А дальше непонятно откуда появилась ветрянка. Сначала поболели дети. Говорят, они легко переносят эту болезнь, но то, как болели мои сыновья – это был ужас. Температура под 40, тело все чешется, невозможно помыться. К счастью, у меня были с собой жаропонижающие и я хоть как-то могла облегчить страдания детей", — добавила она.
Фото в дальнейшем жительницей Ягодного Татьяной
Также поболели и взрослые уже через 30 лет. Они очень тяжело переносили болезнь. С высокой температурой, невыносимым зудом.
"Я никогда до этого не думала, что ветрянка может быть столь тяжелой болезнью", — резюмировала женщина.
О ветрянке
Ветрянка – это острое вирусное заболевание, относится к так называемым детским болезням. Эта заболевание очень распространена. В Украине ежегодно регистрируется от 103 000 до 200 000 случаев.
Эта болезнь вызывает вирус ветряной оспы, который передается от человека к человеку капельным путем и от матери к ребенку. Также заразиться ветрянкой можно от больного опоясывающим лишаем.
Проявляется ветрянка так:
- сыпью на коже и слизистых;
- повышенной температурой тела;
- общей интоксикацией.
В основном ветрянка переносится легко. И в 1 из 50 случаев случаются осложнения:
- воспаление верхних дыхательных путей – ларинготрахеобронхит, пневмония;
- поражение нервной системы – энцефалит, менингоэнцефалит, миелит, паралич лицевого нерва;
- бактериальные осложнения – буллезная стрептодермия, флегмона, абсцесс, импетиго, лимфаденит, стоматит, конъюнктивит, кератит, сепсис;
- расстройства внутренних органов
Как лечить ветрянку
Специфического исцеления нет. Чтобы облегчить состояние больного используют:
- анальгетики, жаропонижающие, осуществляющие детоксикацию;
- антибиотики в тяжелых формах болезни и развитии гнойников.
Как не заболеть ветрянкой
Против ветрянки можно прививаться. Эта прививка входит в перечень необязательных. В Украине прививки против ветрянки делают вакциной "Варилрикс". Иммунитет после вакцинации сохраняется в течение 20 лет.
Вакцинация против ветрянки обязательна в Германии, Италии, Испании, Франции, Японии, странах Южной Америки, Канады, Австралии, Южной Кореи, Тайваня и других стран Тихоокеанского региона.
Вакцинироваться могут:
- дети, достигшие 12-месячного возраста и не болевшие ветряной оспой;
- дети перед поступлением в детское дошкольное учреждение и школу, ранее не болевших ветряной оспой;
- работники здравоохранения и образования, имеющие высокий риск инфицирования и не болевших ветряной оспой.
Почему важно вакцинироваться от других инфекционных заболеваний?
В Украине к перечню обязательны прививки от 10 болезней:
Именно эти болезни у непривитых людей имеют тяжелое течение, приводят к осложнениям, иногда инвалидизирующим, а иногда и к смерти. Лекарств против этих болезней нет, а единственный способ защититься – пройти полный курс вакцинации.
План иммунизации утвержден в Национальном календаре профилактических прививок.
В случае, если вы или ваш ребенок пропустили плановые прививки – обратитесь к семейному врачу или педиатру и он разработает индивидуальный график вакцинации.
Важно помнить, что люди с хроническими болезнями – особенно уязвимы к инфекциям и чаще имеют осложнения, а потому им необходимо прививаться. Хронические заболевания не являются противопоказанием к вакцинации.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.