Смерть пациентки из-за массажа в Чернигове: новые подробности

Следствие по делу длилось три года.

Черниговская окружная прокуратура сообщила о подозрении местной жительнице, чьи действия могли привести к смерти пациентки после массажа. Массажистку подозревают по статье об убийстве по неосторожности. Статья предусматривает максимальное наказание — 5 лет лишения свободы.

Правоохранители не раскрывают деталей дела, однако издание "Высокий вал" связывает историю с публикациями черниговских СМИ с апреля 2018 года.

Местные издания тогда писали, что в больнице №3 из жизни ушла 58-летняя сотрудница таможни.

Ее родственники обвиняли в смерти массажистку, к которой умершая обращалась с просьбой снять дискомфорт в спине после перелома правой руки.

"После сеанса клиентка чувствовала себя не очень хорошо. На следующий день, она, по данным свидетелей, вероятно, снова посетила массажистку. После возвращения уже не вставала: у Татьяны отказали руки и ноги. Вскоре ее госпитализировали", — отмечает издание.

"Во время проведения массажа тела, женщина ладонями обеих рук осуществила резкий поворот шейного отдела позвоночника потерпевшей, вследствие чего вызвала последний телесные повреждения в виде закрытой позвоночной спинномозговой травмы с повреждением спинного мозга в шейном отделе", — говорится в сообщении прокуратуры.

Женщина умерла в неврологическом отделении одной из больниц Чернигова.

В прокуратуре добавили, что выводы судебно-медицинской экспертизы показали причинно-следственную связь между этими повреждениями и смертью потерпевшей.

Напомним, что в Харькове пациентке, у которой заподозрили злокачественную опухоль, во время операции ампутировали правую молочную железу. Женщина утверждает, что разрешения на это врачам не давала и медики обещали удалить только небольшую часть новообразования.

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