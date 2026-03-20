Смерть патриарха Филарета: как отреагировал Зеленский
Президент Зеленский подчеркнул, что украинский народ всегда будет уважать вклад патриарха Филарета в развитие поместной церкви.
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с митрополитом ПЦУ Епифанием выразил свои соболезнования всем православным в связи со смертью почетного патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.
Об этом говорится в сообщении украинского президента в Telegram-канале.
Смерть патриарха Филарета Зеленский назвал большой потерей для украинцев.
«Он был сильной личностью и одним из самых крепких защитников украинской церкви, самостоятельности и государственности», — сказал президент.
По его словам, украинский народ всегда будет уважать вклад патриарха в развитие поместной церкви.
«Без энергии, характера и смелости Патриарха Филарета просто не было бы многих достижений Украины. Помним и то, как Патриарх Филарет учил объединяться вокруг идеи сильной, независимой Украины», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, 20 марта в результате обострения хронических болезней в возрасте 97 лет умер почетный патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет.
Киевская Митрополия призвала епископат, духовенство и верующих ПЦУ молиться за упокой души Филарета. В ближайшее время также пообещали обнародовать детали прощания, отпевания и захоронения.