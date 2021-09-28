Смерть по неосторожности: в Харькове мужчина упал на обогреватель и заживо сгорел

Смерть по неосторожности: в Харькове мужчина упал на обогреватель и заживо сгорел

Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.

В Харькове мужчина упал на электрический обогреватель, в результате чего на нем загорелась одежда.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.

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Происшествие случилось в Холодногорском районе на улице Панасовской. Там в одной из частных квартир, расположенной в двухэтажном доме, мужчина упал на электрообогреватель и загорелся. Сам же прибор был установлен на несколько кирпичей и никак не изолирован от попадания на него посторонних предметов.

"В коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Он упал на электрический обогреватель и на нем загорелась одежда", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, что в Киеве в Гидропарке на территории лодочной станции возник пожар. На месте возгорания нашли тело человека.

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