Смерть по неосторожности: в Харькове мужчина упал на обогреватель и заживо сгорел

Личность погибшего сейчас устанавливают правоохранители.
В Харькове мужчина упал на электрический обогреватель, в результате чего на нем загорелась одежда.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
Происшествие случилось в Холодногорском районе на улице Панасовской. Там в одной из частных квартир, расположенной в двухэтажном доме, мужчина упал на электрообогреватель и загорелся. Сам же прибор был установлен на несколько кирпичей и никак не изолирован от попадания на него посторонних предметов.
"В коммунальной квартире на втором этаже было обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. Он упал на электрический обогреватель и на нем загорелась одежда", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.
Напомним, что в Киеве в Гидропарке на территории лодочной станции возник пожар. На месте возгорания нашли тело человека.