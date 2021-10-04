Смерть полицейского после избиения в Чернигове: в Сети показали видео драки

Пока неизвестно, из-за чего произошел конфликт.
В Сети показали видео драки, из-за которой в Чернигове умер полицейский. Его сняла вероятно одна из камер наблюдения супермаркета, где произошла стычка.
Об этом пишут в телеграмм-канале dtp.kiev.ua.
Авторы видео утверждают, что человек в сером костюме — это погибший полицейский. На кадрах видно, как по неизвестным обстоятельствам он подходит к компании подростков и начинается драка.
Пока неизвестно, из-за чего произошел конфликт.
Напомним, 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей спортивного телосложения в ходе внезапного конфликта нанесла телесные повреждения двум сотрудникам полиции. На момент инцидента оба полицейских находились в отпуске и были в гражданской одежде.
Открыто уголовное производство по п.12 части 2 статьи 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 статьи 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Также в Чернигове суд избрал меры трем подозреваемым в убийстве полицейского.