Смерть после ток-шоу: подробности гибели мужчины, которого нашли с перерезанным горлом под Днепром (видео)

Смерть после ток-шоу: подробности гибели мужчины, которого нашли с перерезанным горлом под Днепром (видео)

В селе, где жил Александр, в его самоубийство не верят, в полиции говорят, что он сам наложил на себя руки.

В селе Шульговка Днепропетровской области 13 июля обнаружили тело 36-летнего местного жителя Александра Мироненко — биологического отца 3-летней девочки, которую в коме после вероятного избиения доставили в больницу в Днепре. На теле мужчины обнаружили резаную рану в области шеи.

Подробности этого случая рассказывает Днепр TV.

За день до смерти мужчины, в эфир вышла программа "Говорит Украина", в которой Александр принимал участие и рассказывал о ситуации в своей семье и отношениях с дочерью — 3-летней Кристиной, которая после пребывания с матерью и отчимом попала в больницу с травмой головы.

Сейчас девочка находится в областной клинической детской больнице Днепра в тяжелом состоянии. Полученные травмы угрожают девочке инвалидностью.

После случившегося, в Шульговке местные до сих пор не могут успокоиться. О Саше говорят как о хорошем человеке, который никому зла не делал.

"Такой он был, попросишь — безотказный, а в семье, как в семье, все может бывает. По нашему мнению, или что-то он знал. Говорят, он себе перерезал горло. Ну вы бы себе перерезали горло? Скорее повеситься. Значит, это кто-то перерезал", — считает местная жительница Любовь.

В версию следствия о самоубийстве в селе не верят, как не верят в это и родственники погибшего Саши.

"Думаю, что его убили. Он с детства боится крови. Кто это сделал, я не могу сказать", — говорит племянник зарезанного Александра Мироненко Юрий Хандрыка.

Мужчина жил с матерью. В последние дни у него участились приступы эпилепсии. В тот день утром они вместе отправились к его сестре.

"Что случилось я не знаю, шли мы с ним вдвоем к дочери. Я пошла вперед, а он остался. В субботу перед этим он дважды упал возле печки и синяк набил, и губа треснула. Как разошлись, больше я его не видела. Сказал, что догонит и я пошла", — рассказывает мать погибшего Александра Мироненко.

После этого мужчина перестал отвечать на звонки, поэтому сестра с зятем пошли его искать, а после 13 часов нашли в траве на мосту между селами Шульговка и хутором Судовка. Пятна крови были на дороге, а тело - на обочине. Рядом нашли обломок стекла, которым, вероятно, было перерезано горло.

В полиции по факту смерти мужчины открыли уголовное производство по статье 115 с пометкой "самоубийство".

У погибшего Александра Мироненко осталось шестеро детей.

Напомним, что 3-летнюю девочку, которую до полусмерти избили дома, сейчас спасают в Днепропетровской областной детской больницы.

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