Смерть Путина, длительная война и переговоры с РФ: главные прогнозы на 2024 год, который подходит к концу

Как видим, Россия все еще не распалась.

В декабре 2023 года эксперты, аналитики и провидцы активно предполагали, каким же будет 2024 год. Некоторые из прогнозов оправдались, а некоторые – нет.

Самые громкие предсказания на 2024 год – в материале ТСН.ua.

Перспективы смерти Путина

Провидица София Семьянишин считала: если президент Владимир Путин еще жив, то это ненадолго.

"Это чистый представитель сил зла на планете, и душа его или сущность была проявлена уже в физическом мире как Ирод, который в самом зародыше хотел задушить христианство... Также он воплощался в Калигулу, это страшный был тиран... То есть этот человек всегда стремилась много крови. Вот такими энергиями работает и живет это существо», – говорит провидица.

При этом она отмечала, что для Путина уже пришел конец.

"Я больше скажу... в 99-м году был проведен специальный ритуал на его удачу. Он такими вещами давно интересовался, потому что люди, которые у власти, стремятся к абсолютной власти, и они хотят каким-то образом себе помочь, в духовном мире получить поддержку высших сил... Этот ритуал был на определенный срок, этот срок действия уже истек", – подытожила София Семьянишин.

В свою очередь, мольфар Василий Юращук подчеркивал, что у Путина сейчас находится "очень сильный шаман".

"Он как Ванга, сильный, но по-черному, не по-белому... Должно еще очень много крови пролить", – сказал мольфар.

Завершение войны в Украине

Ясновидящая из Прикарпатья София Семьянишин предусматривала неожиданную победу Украины уже весной 2024 года.

"Было уже несколько вариантов окончания войны – мы их "прощелкали", перешли на самые плохие варианты... Следующая точка, в которой может закончиться война, будет середина апреля – начало мая 2024 года. Вот висит прямо в поле информация, что это очень неожиданно …Мы не будем понимать, что случилось. То есть, возможно, это в самой России что-то случится такое, что повлияет кардинально в заключение войны", – сказала София Семьянишин.

Мольфар Василий Юращук из карпатского села Черный поток также сделал свое предсказание о победе Украины в следующем году.

На вопрос корреспондентки о том, будет ли победа в следующем году, он ответил: "Ну как же... Увидишь, и я увижу, и ты увидишь... Победим, все получится, хорошо будет".

Сложная война, которая продлится долго

Украинскому обществу нужно привыкнуть к тому, что война с Россией будет продолжаться долго и не планировать ближайшим летом отпуск в Крыму.

Такое мнение высказал командир первого штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Петр Горбатенко с позывным "Ролло" в интервью на YouTube-канале "Украинской правды".

"Мы должны играть в долгую — это стратегия, которая растянута во времени... То, что мы хотим: вот бы скорее закончилась война, сейчас соберем, бросим туда. А вы учитывайте последствия этой вашей спешки. Вы учитывайте, что эти все ваши желание и наблюдение страны... за контрнаступлением, как за футболом, — это жизнь, это огромные для кого-то трагедии", — говорил он.

По его словам, эта война надолго, потому что это "сложная, тяжелая и длительная работа".

"Нам придется не планировать "вот сегодня мы победим и все"... Нет, эта тяжелая, долгая работа. Как говорил Черчилль: обещаю вам только кровь, пот и слезы", – напомнил украинский комбат.

По его мнению, стоит уже сейчас думать на 2-3 года вперед для того, чтобы собрать и подготовить ресурсы, а не ждать скорых побед.

Как отметил военный аналитик, полковник Петр Черник, война 2024 года будет сложной.

Эксперт подчеркнул, что Украина крайне зависима от западных партнеров по плану вооружения и финансовой поддержки. Он добавил, что мы наращиваем изготовление оружия, однако сделать это в один момент невозможно.

"К большому сожалению, мы очень зависимы от США. Трамп дает четкие сигналы, что будет прилагать максимум усилий для замораживания этой войны, если он станет президентом. Надо осторожно это оценивать, потому что Трамп специфическая личность", – сказал он.

Полковник ВСУ добавил: в следующем году будет также непросто из-за мобилизации.

"В части, касающейся мобилизационного потенциала — этот год уже нелегкий и будет тяжелее. Что касается оружия и его поступления — все будет паритетным. Вопрос, поступит ли к нам оружие — это F-16 и дальнобойные ракеты. У наших союзников на складах это есть, но они не спешат нам передавать», – сказал он.

F-16 для Украины

Авиационный эксперт, аналитик, бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов" Константин Криволап предполагал, что первые истребители F-16 Украина может получить до конца марта 2024 года. это 16 часов обслуживания истребителя.

"Для получения самолетов должна быть готова и инфраструктура. Вылетать на боевые задачи нам придется с украинских аэродромов, такие условия стран-партнеров. Также нам нельзя будет колбасить по россиянам на территории России. Очень неприятное ограничение, но такой запрет пока будет действовать" ,- говорится в сообщении.

Криволап прогнозировал, что Украина получит самолет F-16AM/BM Block 20 MLU.

Он действительно позволяет обнаруживать цели на дальности 300-350 км, и полностью интегрирован с ракетами AIM-120 AMRAAM и AGM-158 JASSM. Ракета AGM-158 JASSM с двигателем имеет дальность полета 925 км, без двигателя она летит на 370 км. крылатые ракеты воздух-поверхность", – подытожил он.

Рост экономики на уровне 4,5%

Как рассказывала первая вице-премьер – министерша экономики Юлия Свириденко, правительство прогнозировало продолжение постепенного роста экономики на уровне 4,5%.

"Согласно базовым сценариям, мы предполагаем, что война будет продолжаться следующий год, но в конце года при улучшении ситуации безопасности будут украинцы возвращаться (из-за границы. – ред.). Их будет по меньшей мере 1,5 млн человек. Мы очень на это надеемся и это закладываем в наши прогнозы", – сказала Свириденко.

Ожидалось, что вместе с ростом экономики в Украине будут снижаться темпы роста цен. После начала полномасштабной войны инфляция достигла рекордных отметок.

В постановлении Кабмина говорилось, что в среднем инфляция в 2024-м составит 8,5%, в 2025-м – 8,3%, а в 2026-м будет на уровне 7,7% Высокая инфляция прежде всего бьет по наименее защищенным слоям. население: это пенсионеры, украинцы с минимальными зарплатами.

В структуре их потребления продукты могут составлять абсолютное большинство издержек. .

В прогнозе Минэкономики еще летом говорилось, что в 2024-м цены вырастут на 13,8%, в 2025-м — на 9,8%, а в 2026-м — на 6,2% Последний прогноз Кабмина имеет более оптимистичные оценки. .Национальный банк считает, что в 2024-м рост цен может быть на уровне 9,8%, В 2025-м – стабилизируется около 6%. В этом году, согласно данным Госстата, больше всего подорожала электроэнергия – 69,7% (ноябрь прошлого года до ноября этого года).

Темпы инфляции должны были компенсироваться ростом заработных плат.

Средняя зарплата 2024 года, согласно оценкам из постановления Кабмина, должна составить 21 809 грн. в 2024-м (это с учетом инфляции), хотя в предварительном прогнозе предполагали рост на 6%. При этом прогноз уровня безработицы скорректирован до 18,7%.

Зарплаты именно в 2024 году планировали повысить 87% компаний, говорилось в результатах опроса работодателей Европейской бизнес-ассоциацией. Около половины (46%) компаний в ходе опроса отметили, что размер повышения составит до 10%.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Эксперт Владимир Заблоцкий отмечал, что украинская армия в следующем году снова будет наносить удары по российскому флоту при наличии соответствующих вооружений. Речь идет о ракетах, самолетах F-16 и надводных дронах. ют на расстояние до 300 км) далеко не уедешь.

"Эти ракеты не новые, нам их передали не для того, чтобы победить, а потому, что нужно было дать хоть что-то. Они способны поражать только статические цели. Если корабль движется в море, они не попадут, потому что "голова" не видит корабля ", – объяснял эксперт.

Один из вариантов – усовершенствованная противокорабельная крылатая ракета "Нептун". Когда она поступит на вооружение, появится возможность уничтожать движущиеся цели.

"Сейчас мы используем то, что есть. И, как видим, успешно, слава Богу", – сказал Заблоцкий.

Что касается флота надводных дронов, то эксперт говорит, что не стоит преувеличивать его возможности., эта цель не уйдет.

"Кстати, когда мы поразили Крымский мост в июле, его должны атаковать пять новых дронов. Но когда они были на переходе, разведка заметила в море фрегат "Адмирал Эссен", и командование приняло решение атаковать фрегат. Три дрона погнались за ним, но тот на более высокой скорости успел уйти», – рассказал Заблоцкий.

По словам эксперта, запаса горючего уже не оставалось, чтобы атаковать мост, и они самоуничтожились в районе Ялты, добавил, что наверняка фрегат мы потопим уже в следующий раз.

Эксперт говорит, что сейчас у россиян нет другого выхода, кроме как возить боеприпасы на больших десантных кораблях через Керченский пролив., три главных направления на 2024 год

"Они будут продолжать возить, а мы будем продолжать вредить этому. Что будет дальше – посмотрим. Например, у нас будут самолеты F-16, скорее всего, со своими дальнобойными ракетами. Которые могут поражать движущиеся цели", – подытожил эксперт.

Переговоры с Россией

Бывший командующий Сухопутными силами Польши, экс-замминистра обороны страны, генерал Вальдемар Скшипчак утверждал, что 2024 год может стать ключевым как для президента Владимира Зеленского, так и для самой Украины, украинцам в новом году, вероятно, придется пойти на переговоры с РФ. Он отмечал: если не будет поддержки хотя бы на таком же уровне, как в 2023 году, "Украина не сможет вести войну". Еще одним вызовом Скшипчак назвал проблему украинцев с мобилизацией армии.

"Если не будет мобилизации, Украине не будет кем воевать. Поэтому она сталкивается с тем, что имеет все меньше возможностей вести военные действия в ситуации, когда россияне постоянно наращивают превосходство украинской армии", — отмечал он.

Скшипчак говорил, что в случае отсутствия помощи от Запада, Украина не сможет вернуть утраченные территории и будет вынуждена начать переговоры на условиях Путина.

"Украина все больше попадает во внутренние проблемы, которые являются следствием политических и военных споров, а также связанных с ограниченной поддержкой Запада. Это должно быть решено в 2024 году. К сожалению, совсем не в пользу Украины. У Запада нет шансов уравнять военный потенциал Украины и России, чтобы дать шанс Украине в 2024 году, вероятно, будет вынуждена начать переговоры с россиянами. Но, по-моему, поскольку россияне строят стратегическое преимущество, им (украинцам. – ред.) придется принять условия, которые диктует Кремль», – предполагает польский генерал.

Также Скшипчак обвинил западных политиков, что они, разорванные спорами, не смогли защитить Украину.

"Мероприятие потихоньку изменяет Украине. Если мы сделаем шаг назад, кто мы? Предатели", — резюмировал генерал Скшипчак.

Раньше мы писали о том, каким 2025 год будет для Украины. Свои прогнозы сделали маги и мольфари.

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