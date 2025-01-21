Смерть ребенка в кресле стоматолога в Тернополе: какая судьба врача

В Тернополе отстранили от работы стоматолога, у которого во время лечения зубов скончался мальчик.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.

В заявлении прокуратуры указано, что суд удовлетворил ходатайство следователя полиции об отстранении от работы и избрании меры пресечения стоматологу одной из больниц Тернополя, у которого во время операции под общим наркозом 13 ноября 2023 года скончался малолетний пациент.

Напомним, ранее стоматологу было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

Врачу-анестезиологу, которая тоже участвовала в операции, также было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медика отстранили от работы, суд избрал ей меру пресечения.

Добавим, что по данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала острая легочно-сердечная недостаточность.

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