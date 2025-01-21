Смерть ребенка в кресле стоматолога в Тернополе: какая судьба врача

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании стоматологу меры пресечения.
В Тернополе отстранили от работы стоматолога, у которого во время лечения зубов скончался мальчик.
Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура.
В заявлении прокуратуры указано, что суд удовлетворил ходатайство следователя полиции об отстранении от работы и избрании меры пресечения стоматологу одной из больниц Тернополя, у которого во время операции под общим наркозом 13 ноября 2023 года скончался малолетний пациент.
Напомним, ранее стоматологу было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.
Врачу-анестезиологу, которая тоже участвовала в операции, также было сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Медика отстранили от работы, суд избрал ей меру пресечения.
Добавим, что по данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала острая легочно-сердечная недостаточность.
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