В Днепропетровской области в Никополе 10-летняя девочка погибла не от обстрелов, а от побоев, нанесенных мачехой.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко на Facebook.

«Защита прав детей является одним из моих личных приоритетов. Мы видим факты, которые сложно принять как реальность. Но будем говорить о них без замалчивания. Каждый взрослый должен четко понимать: насилие над детьми — неприемлемо. Наказание будет максимальным», — подчеркнул Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

19 февраля в 17:30 девочку без сознания доставили в реанимацию Никопольской городской больницы с внутричерепной гематомой, закрытой черепно-мозговой травмой и мозговой комой. Через несколько часов ребенок умер.

Сначала 23-летняя мачеха утверждала, что ребенок якобы упал на улице. Позже она изменила версию: якобы разозлилась, потому что девочка взяла ее косметику, ударила ребенка, и тот упал об пол.

Осмотр тела показал, что насилие продолжалось значительно дольше: многочисленные синяки и гематомы разного возраста, рваные раны на шее от ногтей, удары разной степени давности. Подозреваемая признала применение физического насилия, объясняя свои действия тем, что ребенок «не слушался» и является ей «неродным».

Отец ребенка на момент трагедии был на работе. По его словам, он не замечал ничего, что могло бы его насторожить. Семья не состояла на учете социальных служб, а из-за дистанционного обучения физическое состояние ребенка оставалось вне поля зрения педагогов.

Подозреваемая задержана, ей вручено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть ребенка. Прокуроры обратились в суд с ходатайством о содержании ее под стражей.

Также начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Проверяются факты возможных пыток.

В семье есть еще двое малолетних детей — мальчик 2024 г.р. и девочка 2022 г.р. Их состояние удовлетворительное, безопасность находится под контролем, дети находятся с отцом.

