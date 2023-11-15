Смерть ребенка в стоматологии Тернополя – следователи установили предварительную причину

В Тернополе во время лечения умер 1-летний мальчик.
В Тернополе во время лечения зубов в стоматологии умер мальчик, которому был 1 год и 10 месяцев. Ребенку внезапно стало плохо во время операции.
Как сообщила Тернопольская областная прокуратура, судебно-медицинская экспертиза показала, что предварительной причиной смерти ребенка является острая легочно-сердечная недостаточность.
Мальчику делали операцию под наркозом, но вывести из него его не удалось.
Расследование смерти ребенка в тернопольской больнице продолжается.
По данным правоохранителей, мать привезла мальчика в государственную клинику для удаления кариеса. Поскольку мальчику был 1 год и 10 месяцев, такую операцию нужно проводить под наркозом. Для этого мать получила направление для сдачи анализов.
"Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его увезли в реанимационное отделение. Однако мальчика не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка", — говорится в сообщении.
Правоохранители открыли производство по части 2 статьи 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) УКУ.
Напомним, в Днепропетровской области пропавшего 4-летнего мальчика нашли мертвым.
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