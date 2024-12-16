Смерть ребенка во время лечения зубов: в Тернополе врачу сообщено о подозрении

В деле смерти 2-летнего малыша в тернопольской больнице во время лечения зубов есть первые результаты.
В Тернополе во время лечения кариеса ребенку внезапно стало плохо, и через некоторое время ребенок скончался.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, осуществляли стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался.
При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.
Напомним, на Днепропетровщине в огне заживо сгорела 4-летняя девочка.
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