Смерть ребенка во время лечения зубов: в Тернополе врачу сообщено о подозрении

В деле смерти 2-летнего малыша в тернопольской больнице во время лечения зубов есть первые результаты.

В Тернополе во время лечения кариеса ребенку внезапно стало плохо, и через некоторое время ребенок скончался.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, осуществляли стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик скончался.

При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти – острая легочно-сердечная недостаточность.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.

Напомним, на Днепропетровщине в огне заживо сгорела 4-летняя девочка.

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