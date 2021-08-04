Смерть Шишова: друзья погибшего активиста будут просить у МВД охрану для его девушки

Смерть Шишова: друзья погибшего активиста будут просить у МВД охрану для его девушки

Обратиться с такой просьбой к Денису Монастырскому они собираются сегодня, 4 августа.

Охрану для девушки Шишова будут просить друзья погибшего активиста у министра внутренних дел.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.

В организации "Белорусский дом в Украине" убеждены: за их руководителем некоторое время следили, а потом убили. В полиции пока рассматривают несколько версий гибели белорусского активиста. Это и самоубийство, и убийство, замаскированное под суицид.

26-летний Виталий Шишов исчез в понедельник утром, 2 августа. Он вышел на утреннюю пробежку и не вернулся. Через сутки его нашли повешенным в парке, недалеко от дома, где он жил. Виталий Шишов уехал из Беларуси осенью прошлого года. В Украине помогал белорусам, организовывал акции против режима Лукашенко и, по словам товарища, верифицировал белорусов, которые пересекали белорусско-украинскую границу.

Новости Украины: друзья погибшего активиста будут просить у Монастырского охрану для девушки Шишова

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