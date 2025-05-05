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Смерть школьника во время физкультуры: в Полтавской области расследуют трагедию
Ученик потерял сознание на уроке. Все обстоятельства и причины смерти ребенка устанавливаются.
В одном из лицеев Пирятина в Полтавской области во время урока физкультуры потерял сознание 13-летний ученик. На место происшествия срочно прибыли медики, проводившие реанимационные мероприятия. К сожалению, жизнь ребенка спасти не удалось.
Об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.
Сведения об указанном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины.
При процессуальном руководстве Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные отделения полиции № 1 Лубенского РИН ГУНП в Полтавской области.
Семья школьника на учетах социальных служб не состоит.
Раньше говорилось о том, что на Днепропетровщине школьник подрался с учителем - видео облетело Сеть.
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