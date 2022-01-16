Смерть туристки во время восхождения на Говерлу: полиция начала расследование (фото)

В полиции устанавливаются обстоятельства трагедии.
В Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу погибла туристка и травмировалось еще два человека. По этому факту в полиции приступили к расследованию.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
По данным полиции, на теле погибшей туристке следов насильственной смерти не было. Человек погиб вероятно из-за падения.
"Полицейские квалифицируют гибель женщины по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай". В ходе досудебного расследования правоохранители выяснят все обстоятельства происшествия для объективного рассмотрения дела", — говорится в сообщении.
Напомним:
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В Ивано-Франковской области при восхождении на гору Говерла один человек погиб, еще двое получили травмы.
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В горах очень плохая погода: как и по всей Украине сильный штормовой ветер. Кроме того, говерлянский склон весь оледенел. Туристы об этом знали, но пренебрегли, потому что считали себя достаточно подготовленными. Мол, смотрели в соцсетях, как ходили другие. Кроме того, сами уже бывали в зимних походах.
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