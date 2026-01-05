Смерть у порога ТЦК: на Житомирщине выясняют обстоятельства гибели 50-летнего мужчины

В Житомирской области мужчина умер после прохождения ВЛК: комментарии полиции и ТЦК / © ТСН

В поселке Пулины Житомирской области, возле здания местного ТЦК обнаружили тело 50-летнего местного жителя — военнообязанного Александра Ревуцкого.

Об этом сообщил местный волонтер Владимир Грибан.

По его информации, мужчина захлебнулся собственной кровью, возникшей вследствие сломанного носа. Волонтер утверждает, что это уже второй подобный случай через месяц в Пулинах.

«Это что у нас в Пулинах творится. В течение месяца умерли двое мужчин пятидесяти лет. Первого нашли с проломленным черепом, сделали операцию, но человек в результате полученных травм впоследствии скончался. Другого вчера нашли умершим на дороге, согласно заключению после проведения вскрытия захлебнулся собственной кровью, возникшей вследствие сломанного носа. Почему полиция ни о чем не уведомляет громаду. Кто занимается избиением наших людей, которое приводит к смерти. Кто за это должен понести ответственность? Такое ощущение, что якобы кто-то срывает мобилизацию, убивая наших мужчин…», — возмущается мужчина.

Что говорят в полиции

В комментарии «Суспильному» спикер Житомирской полиции Иванна Силецкая подтвердила, что во время осмотра тела обнаружили следы крови на лице. Правоохранители установили, что умершим является 50-летний житель Пулинской громады. Тело мужчины было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причины его смерти.

По ее словам, 2 января мужчина находился в РТЦК и проходил ВЛК в Житомире.

«На следующий день у него несколько раз было носовое кровотечение из-за повышенного артериального давления. Медики оказали ему необходимую помощь без госпитализации. Впоследствии мужчина вернулся в Пулины, где в районном ТЦК и СП получил боевую повестку и должен был прибыть туда 5 января. После этого он вышел из административного здания. Впоследствии мужчину обнаружили неподалеку без сознания и вызвали врачей», — сказала спикера.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и очевидцев.

Также она опровергла слова Владимира Грибана, что в Пулинах есть еще один погибший. По ее словам, за последний месяц в полицию не поступало других сообщений о травмировании и гибели мужчин призывного возраста.

«Только 25 ноября 2025 года в полицию поступило сообщение о том, что вблизи остановки общественного транспорта в поселке Пулинах обнаружили 55-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения и травмы головы. Он был доставлен в больницу в городе Житомир. Во время опроса мужчина сообщил, что упал сам, телесные повреждения ему никто не наносил», — рассказала Иванна Силецкая.

Реакция ТЦК

Житомирский областной ТЦК и СП подтвердил, что 2 января во время проверки документов Александр Ревуцкий был доставлен в шестой отдел Житомирского РТЦК и СП (поселок Пулины), как лицо, находящееся в розыске за нарушение правил военного учета. После оформления административных материалов он был направлен для прохождения ВЛК.

Далее Александр был признан годным к военной службе. После этого в Житомирском РТЦК он был назначен в команду и ожидал встречи с представителями одной из воинских частей для собеседования.

3 января около 11:00 мужчине стало плохо — открылось носовое кровотечение. Была немедленно вызвана скорая помощь. Медики оказали первую помощь, госпитализация не проводилась, поскольку, по словам врачей, состояние не требовало стационарного лечения, а сам гражданин от нее отказался.

Несмотря на эти проблемы со здоровьем, повторная ВЛК не была проведена. Александра завезли обратно в военкомат в Пулинах, где ему была вручена повестка на 5 января 2026 года, которую он получил и подписал.

«Около 15:20 человек покинул помещение шестого отдела Житомирского РТЦК и СП, что подтверждается записями камер видеонаблюдения. Вскоре, за пределами территории шестого отдела Житомирского РТЦК и СП гражданину Александру Ревуцкому внезапно стало плохо, он потерял сознание и упал. Момент падения попал на запись камер видеонаблюдения, военнослужащие ТЦК и СП сразу же вызвали карету скорой помощи и полицию. Прибывшие медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти человека не удалось. Была констатирована смерть», — заверили в Житомирском ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области при странных обстоятельствах погиб новобранец из Кировоградщины через месяц после мобилизации.