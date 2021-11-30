Смерть в СИЗО 20-летней Вероники Моториной, убившей инструктора тира: что известно о происшествии

По словам девушки, она пришла в тир, чтобы застрелиться.

В полтавском СИЗО скончалась 20-летняя девушка, получившая 15 лет за убийство инструктора в тире. Вероника Моторина находилась в СИЗО, а не в тюрьме, потому что ее приговор еще не вступил в законную силу и продолжалась апелляция.

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ТСН.ua собрал все, что известно об этом деле.

Зашла в тир и выстрелила в инструктора

В Полтаве 7 февраля 2021 года около 13 часов в местном городском тире, расположенном на улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия был застрелен 64-летний инструктор. Смертельные ранения работнику тира вызвала 18-летняя посетительница.

На оперативном видео с места убийства видно, что на стенде стоят 10 оружейных единиц – среди которых автомат, карабин, винтовка. Один пистолет, лежит на столе.

После того как посетительница попала в одного из инструкторов, она направляла оружие на другого, но ее успели остановить.

Раненого 64-летнего работника тира пытались спасти.

"На место была вызвана карета экстренной медицины, несмотря на то, что мужчину пытались спасти, реанимационные меры положительного результата не дали. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте", — сообщили в полиции.

Девушку – задержали. Ею оказалась 18-летняя днепрянка. По ее словам, она приехала в Полтаву к парню.

Ранее она попадала в поле зрения правоохранителей — полтора года назад сбежала из оздоровительного лагеря в Херсонской области.

Перед тем как пойти в тир, написала на ноге номер телефона бывшего

Коллегия судей Октябрьского райсуда Полтавы признала Веронику Моторину в убийстве. Ей назначили 15 лет лишения свободы.

Во время заседания девушка попросила прощения у жены погибшего. Свою вину она признала, отметив, что произвела два выстрела в мужчину случайно.

"Я просто хотела умереть, а получилось так, что я, сама того не желая, унесла жизнь мужчины. Теперь этот грех навсегда останется в моей душе и на моей совести. Я не знаю, как с этим жить. Мне очень тяжело", – говорит Вероника Моторина.

Девушка заявила, что совершила преступление из-за депрессии, до которой ее довел парень.

“Я пришла в тир, чтобы лишить себя жизни, это было мое единственное желание тогда. Мой бывший парень Мирзаев довел меня до этого желания. До него моя жизнь была нелегкой, но я держалась. Его издевательство меня просто сломило. Он пользовался моими чувствами и стал позволять себе жестокое обращение со мной. Я влюбилась в хорошего парня, как мне тогда показалось, но то, что он делал… Хватал меня за волосы, бил по голове, хватал за горло и выбрасывал из квартиры на улицу посреди ночи. Даже заставил спать на полу в качестве наказания. Он меня не выпускал из комнаты и забирал телефон", – рассказала девушка.

По ее словам, у нее начался стресс.

“Я начала принимать успокоительное в очень больших дозах, мне только стало хуже. Я просто хотела умереть, чтобы эта боль кончилась. И перед тем, как пойти в тир, я написала на своей ноге номер его телефона, чтобы когда я умру, позвонили ему и он понял, что это он виноват”, — продолжила она.

Она рассказала, что в тир ее впустили беспрепятственно, только попросили паспорт и справку от нарколога.

"Когда я пришла в тир совершить самоубийство, меня вообще без проблем пропустили. Когда у меня остались последние три патрона, я поняла, что у меня уже не будет другого шанса и я решила отойти от инструктора, чтобы застрелиться. Когда я пыталась развернуться, произошли выстрелы. Я поняла только, что инструктор пытался меня остановить, я испугалась. Я плохо помню этот момент, потому что была настроена на другое. Я уверена, что было два выстрела, третий был, когда инструктор Костенко забрал у меня пистолет. Поняла, что произошло и приставила пистолет к груди", — добавила она.

Муж после ареста подал на развод

Известно, что Вероника проживала с бабушкой, тремя сестрами и братом. Отец иногда пересылал детям деньги, но был лишен родительских прав с 2009 года.

В 2019 году Вероника через интернет познакомилась с жителем Полтавы Вадимом Мирзаевым. Он пригласил ее переехать к нему, впрочем, жизнь вместе была полна проблем и ссор, так что 6 февраля парень сообщил девушке, что разрывает с ней отношения.

Мирзаев разрешил Моториной побыть в его квартире до утра следующего дня. Потом она собрала вещи в рюкзак и покинула квартиру.

Девушка уехала не домой, а пошла в тир, где решила поупражняться в стрельбе. Сначала она стреляла из пистолета Глока, а потом из автомата Калашникова. Затем она взяла пистолет Марголина, из которого и застрелила инструктора. Он скончался на месте. Другой инструктор отнял у девушки оружие.

Во время суда о замужестве девушки ничего не было известно. Позже выяснилось, что 24 декабря 2019 Вероника вышла замуж в Полтаве. Ее избранником стал иностранец Абдельразек Э. Сразу после того, как девушку задержали по подозрению в убийстве, 16 февраля 2021 года он подал на развод. За месяц до вынесения приговора по делу об убийстве, суд в Днепре развел супругов.

В то же время за два месяца до трагедии девушка, будучи замужем, переехала жить к своему парню, который в суде заявил, что Моторина еще и планировала расстрелять и свою бабушку — единственного опекуна.

Пока неизвестно, был ли брак с иностранцем настоящим или фиктивным. Адвокат осужденной отказался комментировать.

Смерть в СИЗО

Вероника Моторина скончалась в полтавском СИЗО, о чем стало известно сегодня, 30 ноября. Осужденная находилась в следственном изоляторе, поскольку приговор еще не вступил в законную силу и продолжалась апелляция.