Смерть в ТЦК Тернополя: полиция показала видео и ответила на слухи

В Тернополе мужчина застрелился в ТЦК

На днях в тернопольском ТЦК застрелился мужчина. Полиция опубликовала видео из ТЦК, где все произошло. Учитывая, что в Сети начали распространяться непроверенные версии, слухи и предположения об обстоятельствах смерти украинца, в полиции решили опубликовать фрагмент видео инцидента.

Об этом сообщил начальник полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

По словам Зюбаненко, полиция работает открыто и ничего не скрывает. Из-за общественного резонанса и появления десятков версий, почему все произошло, следователь, прокурор и соответствующие органы дали разрешение на публикацию фрагмента видео.

«На записи видно, как мужчина в сопровождении военнослужащих и в присутствии гражданских лиц заходит в одно из помещений ТЦК и СП, покидает пакет с частью личных вещей в коридоре и направляется в туалет с рюкзаком», — пишет начальник полиции Тернопольской области.

Уже через несколько секунд после того, как мужчина зашел в туалет, раздался выстрел. Это услышали люди в коридоре и отреагировали.

Следователи будут проверять все обстоятельства самоубийства — с момента прибытия мужчины в ТЦК и до момента выстрела. У следствия есть вопросы, на которые необходимо ответить.

В ходе обследования места инцидента изъяли вещественные доказательства. Правоохранители проверяют версию, что оружие лежало у погибшего в рюкзаке, ведь все вещи из него потом были вынуты.

«Прошу воздержаться от преждевременных выводов, не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам. Это касается не только этого уголовного производства, но и других резонансных событий в Тернополе», — пишет Зюбаненко.

Напомним, 23 мая в помещении туалета Тернопольского городского ТЦК и СП обнаружили тело 46-летнего местного жителя. В тот же день около 19:00 мужчину доставили в учреждение для уточнения военно-учетных данных.

По предварительным данным правоохранителей и информации ТЦК, он закрылся в комнате изнутри и, вероятно, совершил самоубийство, произведя выстрел из огнестрельного оружия.

Военнослужащие центра комплектования немедленно вызвали полицию и экстренную медицинскую помощь, а также пытались спасти пострадавшего до прибытия врачей, однако полученное ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой «самоубийство», продолжаются следственные действия.

