Смерть военнообязанного в ТЦК Кривого Рога: появились новые подробности

У военнообязанного, скончавшегося в ТЦК Кривого Рога Днепропетровской области, обнаружили токсическое действие неизвестного вещества.

Об этом сообщает Телеграмм-канал "СВОИ | Кривой Рог" со ссылкой на результаты вскрытия.

По данным ресурса, причиной смерти могло стать случайное отравление неизвестным химическим веществом. Впрочем, анализ продлится 21 день. В это время будет окончательный вывод.

Кроме того, собственные источники сообщают, что на теле мужчины в районе паха были найдены проколы, похожие на инъекционные.

Результаты вскрытия умершего военнообязанного в ТЦК Кривого Рога. Фото: Телеграмм-канал "СВОИ | Кривой Рог"

Напомним, на днях в военкомате Кривого Рога скончался военнообязанный. Инцидент произошел на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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