Смерть военнообязанного в ТЦК Житомирской области: полиция открыла дело об "умышленном убийстве"

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Житомирская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по факту смерти военнообязанного.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Как установило следствие, мужчину доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки Житомирской области для прохождения военно-врачебной комиссии, где у него случился эпилептический приступ. Мужчину каретой скорой медицинской помощи доставили в реанимацию.

2 июня в лечебном учреждении врачи констатировали его смерть.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Отмечается, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения с предварительной правовой квалификацией – ч. 1 ст. 115 УК Украины, то есть "преднамеренное убийство". Это наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним:

В Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. В военкомате утверждают, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, вызванный длительным употреблением алкоголя. Однако родственники говорят – их близкого избили в военкомате, ведь у него якобы потом увидели перелом кости свода черепа.

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