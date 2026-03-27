Смерть военных от болезней в штурмовом полку "Скала": что обнаружила проверка

В 425-м отдельном штурмовом полку «Скала» прокомментировали летальные случаи среди военнослужащих, умерших от болезней, в частности, от пневмонии. Среди них был Виталий Салтан из Кропивницкого, который умер в больнице менее чем через месяц после мобилизации.

Представитель управления полка в комментарии «Радио Свобода» заявил, что военнослужащие получали своевременную медицинскую помощь и проведенная проверка не выявила ошибок врачей.

Он назвал преувеличением попытку связать смерть военных от пневмонии с тем, что они попали на службу в «Скалу».

«Если кто-то считает, что болезнь выбирает по шеврону, это же не так… Всем больным была оказана своевременная медицинская помощь. Замечаний к нашему медперсоналу ни от одной проверки не было», — сказал представитель полка.

По его словам, в «Скале» сами инициировали эти проверки, которые оценивали медицинскую службу и места лечения.

«Привязать подразделение к пневмонии — это абсурд. Это для нас тоже потеря, и никто не хотел терять людей от болезней. Внутреннее служебное расследование проведено. Ошибок врачей не обнаружено», — отметил он.

В «Скале» также прокомментировали смерть Виталия Салтана, который после мобилизации 26 января попал на обучение в 425-й штурмовой полк «Скала» в городе Каменское в Днепропетровской области, а уже 22 февраля умер от пневмонии.

Родственники военного утверждают, что его слишком поздно госпитализировали и несвоевременно оказали медицинскую помощь.

В штурмовом полку отмечают, что военный умер не в воинской части, а в лечебном учреждении, куда был вовремя эвакуирован.

