Смерть журналистки Рощиной в плену РФ: за дело взялась прокуратура

Прокуратура доквалифицировала уже открытое уголовное производство частью о нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену прокуроры доквалифицировали открытое по факту ее исчезновения уголовное производство – военное преступление, соединенное с умышленным убийством.

Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

В СМИ 10 октября появилась информация о смерти Рощиной, незаконно удерживаемой Россией.

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"В связи с этим уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины, доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Досудебное расследование при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины", – говорится в заявлении.

В Офисе генпрокурора напомнили, что Рощина исчезла в августе 2023 во время поездки на оккупированные территории. В апреле 2024 года Россия впервые подтвердила, что незаконно удерживает журналистку.

Напомним, нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что отец Рощиной получил официальное сообщение от российских властей о гибели дочери. Это якобы произошло во время этапирования журналистки из Таганрога в Москву.

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