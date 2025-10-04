ТСН в социальных сетях

Украина
377
1 мин

Смертельная атака на вокзал в Шостке: появилась информация о погибшем (чувствиельные фото)

Вражеский беспилотник попал в поезд на вокзале Шостки.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Укрзализныця

Укрзализныця / © Getty Images

В Шостке Сумской области после вражеской атаки дрона на железнодорожный вокзал обнаружили тело погибшего пассажира.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области.

По данным правоохранителей, беспилотник попал в стоящий на вокзале поезд. В вагоне обнаружили тело 71-летнего мужчины, погибшего на месте.

Уголовное производство было переквалифицировано по ч. 2 ст. 438 УК Украины — совершение военных преступлений, повлекшее гибель человека.

Вражеская атака в очередной раз доказывает, что объектами российских ударов остаются мирные люди и транспортная инфраструктура, не имеющие никакого отношения к военным целям.

Тело погибшего в поезде. / © Сумская областная прокуратура

Тело погибшего в поезде. / © Сумская областная прокуратура

Напомним, 4 октября в Шостке на Сумщине российские войска произвели обстрел железнодорожного вокзала и пассажирского поезда «Шостка-Киев». Около 30 человек получили ранения, среди них есть дети, а также работники УЗ.

Также в результате российской атаки в некоторых населенных пунктах Сумской области возникли проблемы с газоснабжением. Россияне повредили газораспределительную станцию.

