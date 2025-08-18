- Дата публикации
Смертельная атака по Харькову 18 августа: появились фотографии последствий
Россияне атаковали Индустриальный район Харькова. Беспилотник попал в жилой дом, есть погибшие. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Под утро в Харькове прогремели взрывы — россияне атаковали город «Шахедами». Вражеские дроны попали по жилому многоэтажному дому. Есть жертвы.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате удара вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и оползней.
В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.
Мэр города Игорь Терехов отметил, что под завалами все еще находятся люди, их количество уточняется.
«Только что под завалами дома обнаружено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном. Таким образом, погибших уже четверо, среди них — один ребенок», — добавил он.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Глава ОП Андрей Ермак также отреагировал на вражескую атаку: «Россия продолжает намеренно убивать мирных людей».
Ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздавались взрывы.