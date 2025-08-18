ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3758
Время на прочтение
1 мин

Смертельная атака по Харькову 18 августа: появились фотографии последствий

Россияне атаковали Индустриальный район Харькова. Беспилотник попал в жилой дом, есть погибшие. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
"Шахед" ударил по жилой многоэтажке

"Шахед" ударил по жилой многоэтажке / © Олег Синєгубов

Под утро в Харькове прогремели взрывы — россияне атаковали город «Шахедами». Вражеские дроны попали по жилому многоэтажному дому. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

В результате удара вспыхнули пожары в квартирах на первом, третьем и пятом этажах. Зафиксировано разрушение перекрытий и оползней.

В общей сложности повреждены шесть жилых домов и 15 автомобилей.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Мэр города Игорь Терехов отметил, что под завалами все еще находятся люди, их количество уточняется.

«Только что под завалами дома обнаружено еще одно тело человека, убитого на рассвете вражеским дроном. Таким образом, погибших уже четверо, среди них — один ребенок», — добавил он.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Последствия атаки / © Олег Синєгубов

Последствия атаки

Последствия атаки

Глава ОП Андрей Ермак также отреагировал на вражескую атаку: «Россия продолжает намеренно убивать мирных людей».

Ранее сообщалось, что в Харькове ночью раздавались взрывы.

