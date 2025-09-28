- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 448
- Время на прочтение
- 1 мин
Смертельная атака по Украине: какая ситуация сейчас
В ночь на 28 сентября Россия нанесла массированный удар по Украине разными типами ракет и «Шахедами». По меньшей мере, четыре человека погибли в Киеве, среди них 12-летний ребенок.
Россияне более 12 часов атаковали Украину. В Киеве, принявшем основной удар, есть жертвы.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«В Киеве работаем на 8 локациях. Погибли четыре человека. Среди них — 12-летняя девочка, прижатая бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще один человек был обнаружен мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре», — отметил он.
Всего по Украине — более 70 раненых в настоящее время. На некоторых локациях вражеский удар повредил целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы два спасателя. Им оказывают медицинскую помощь.
В Запорожье пострадали, по меньшей мере, 30 жителей многоэтажки, среди них — трое детей.
В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях ГСЧС уже ликвидировали все пожары.
Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.
Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия атаковала Украину ударными БпЛА, ракетами воздушного и морского базирования — всего 643 воздушными целями. Украинская ПВО обезвредила большинство из них, однако были попадания как ракет, так и дронов.