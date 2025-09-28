Смертельная атака по Украине: какая ситуация сейчас

Киев, 28 сентября / © Associated Press

Россияне более 12 часов атаковали Украину. В Киеве, принявшем основной удар, есть жертвы.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

«В Киеве работаем на 8 локациях. Погибли четыре человека. Среди них — 12-летняя девочка, прижатая бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще один человек был обнаружен мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре», — отметил он.

Киев, последствия удара / © Associated Press

Всего по Украине — более 70 раненых в настоящее время. На некоторых локациях вражеский удар повредил целые микрорайоны. Во время ликвидационных работ произошел обвал конструкций — травмированы два спасателя. Им оказывают медицинскую помощь.

В Запорожье пострадали, по меньшей мере, 30 жителей многоэтажки, среди них — трое детей.

В Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Одесской областях ГСЧС уже ликвидировали все пожары.

Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

Пожар на Сумщине

Напомним, в ночь на 28 сентября российская армия атаковала Украину ударными БпЛА, ракетами воздушного и морского базирования — всего 643 воздушными целями. Украинская ПВО обезвредила большинство из них, однако были попадания как ракет, так и дронов.