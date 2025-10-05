Смертельная атака по Украине: реакция Зеленского

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку 5 октября, в ходе которой погибли пять человек.

Об этом говорится в Телеграм главы государства.

«Этой ночью Украина снова находилась под российской комбинированной атакой — более 50 ракет и около 500 ударных дронов. Били крылатыми ракетами, „Шахедами“, „Кинжалами“. Львовская, Ивано-Франковская, Запорожская, Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Кировоградская области находились под ударом. По состоянию на данный момент известно около 10 пострадавших из-за атаки. К сожалению, пятеро погибли. Искренние соболезнования всем, кто потерял родных из-за этого террора», — написал он.

Президент отметил, что сегодня россияне снова били по нашей инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь для людей.

«Нужна больше защиты, более быстрая реализация всех оборонных договоренностей, особенно по ПВО, чтобы лишить смысла этот воздушный террор. Одностороннее прекращение огня в небе возможно, и именно оно может открыть путь настоящей дипломатии. Америка и Европа должны действовать, чтобы заставить Путина остановиться», — добавил он.

Напомним, оккупанты в ночь на воскресенье, 5 октября, массированно атаковали Украину. Враг с вечера субботы приступил к воздушному удару, используя «Шахеды» и КАБы, утром в небо поднялась стратегическая авиация россиян, произошли пуски ракет. На Львовщине четверо погибших.

Обо всех деталях ночного террора, который россияне устроили украинцам, читайте в новости.