Смертельная авария чешского поезда, что следовал в Чоп: подробности от "Укрзализныци"

Ночью 6 июня поезд Прага-Кошице чешской частной компании RegioJet, что следовал в Украину, столкнулся с грузовым поездом на территории Чехии. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры RejioJet в Чоп, находятся внутри поезда и, по предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет. "Укрзализныця" держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с последующими пересадками", — говорится. в сообщении "УЗ".

В компании отмечают, что ожидается задержка поезда RegioJet Прага-Перемышль, большинство пассажиров которого пересаживают на поезда в Украину.

Как сообщалось, ночью чешский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. По предварительной информации iDNES, четыре человека погибли и еще десятки получили ранения.

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