Смертельная авария на Львовщине: водитель погиб после столкновения Kia с автобусом

ДТП / © Полиция Львовской области

На автодороге «Нижанковичи-Стрый» в Дрогобычском районе Львовской области 28 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около 13:50 и привела к гибели водителя легкового автомобиля и травмированию пассажирок рейсового автобуса.

Об этом сообщило издание полиция Львовской области.

По предварительным данным, на дороге столкнулись Kia Niro, которой управлял 51-летний житель района, и автобус «Богдан» под управлением водителя такого же возраста. От удара пострадали водитель легковушки и пять пассажирок автобуса — женщины в возрасте 63, 67, 69, 76 и 79 лет. Всех травмированных доставили в больницу.

Несмотря на усилия медиков стабилизировать состояние водителя Kia не удалось — мужчина умер в реанимации.

По факту аварии следователи транспортного подразделения полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с возможным лишением права управления транспортом сроком до трех лет. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства ДТП.

«Вниманию участников дорожного движения — на Львовщине продолжается комплекс профилактических мероприятий по контролю за безопасностью дорожного движения с целью уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий, их профилактики и предупреждения, а также для осуществления контроля за соблюдением требований Правил дорожного движения водителями и пешеходами. Для этого увеличено количество экипажей групп реагирования патрульной полиции, а также привлечено к проведению мероприятий полицейских офицеров общин на наиболее аварийно опасных участках дорог и в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий.

