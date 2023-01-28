Смертельная авария на трассе Киев-Полтава: маршрутка влетела в фуру, первые подробности (видео)

В аварии погиб водитель и пассажир. Есть много травмированных.

На трассе Киев-Полтава произошло ДТП 28 января с участием маршрутки и фуры, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщается на телеграмм-канале "Труха Украина". Подробности аварии в комментарии ТСН.ua рассказал спикер полиции Полтавщины Юрий Сулаев.

Там информируют о по меньшей мере шести погибших в ДТП.

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"Полная людей маршрутка на полном ходу врезалась в фуру. Ситуация произошла сегодня на трассе Киев-Полтава, сообщают о большом количестве раненых. На место уже прибыли спасатели", – говорится в сообщении паблика.

Спикер полиции Полтавщины сообщил, что в аварии погибли водитель и пассажир.

"Произошло ДТП с участием микроавтобуса и попутного грузовика. По предварительной информации, водитель и один пассажир погибли, 8 пассажиров получили повреждения", – рассказал Сулаев.

В то же время источники ТСН.ua в ГСЧС сообщили детали аварии, которая произошла возле села Ивановка около 16:00.

"Спасатели до сих пор работают на месте. Удар был настолько сильным, что пассажиров придавило конструкцией транспорта, спасатели сейчас их деблокируют оттуда", - сказали в ГСЧС.

По словам спасателей, погодные условия на Полтавщине сегодня были не такими, что из-за них могло произойти ДТП, поэтому считают, что причина аварии в другом.

Напомним, 24 января стало известно, что в самом центре Киева грузовик покатился вниз по улице и таранил припаркованные там авто. В результате были повреждены пять машин. Также один человек получил травмы.

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