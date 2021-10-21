Смертельная авария на трассе под Одессой: водителя, спровоцировавшего ДТП, задержали полицейские

Смертельная авария на трассе под Одессой: водителя, спровоцировавшего ДТП, задержали полицейские

В результате аварии погибли три человека, еще 12 госпитализировали в больницу.

В Одесской области правоохранители задержали водителя, который спровоцировал масштабное ДТП. В результате аварии погибли три человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.

Предварительно, авария произошла на трассе в направлении Одессы. Там столкнулись пять автомобилей: два грузовика, два микроавтобуса и легковой автомобиль. Спровоцировал ДТП туман, который ограничил видимость на дороге. После столкновения транспортные средства загорелись.

В результате аварии погибли три человека: 36-летняя женщина-пассажир легковушки и 30-летний водитель одного из авто. Личность третьего человека устанавливают правоохранители.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц") УК Украины. 32-летний водитель грузового автомобиля DAF задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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