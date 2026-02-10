Смертельная авария на железной дороге: в Чернигове поезд не успел затормозить перед человеком

Железнодорожная станция / © Поліція Чернігівської області

Реклама

В Чернигове вечерний рейс поезда завершился смертельным инцидентом. На железнодорожном переезде под колесами локомотива погиб молодой человек.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Сообщение о трагедии поступило в полицию вечером, 9 февраля. По предварительным данным следствия, событие произошло при участии поезда сообщением «Славутич-Фастов».

Реклама

Как выяснили правоохранители, потерпевший — местный житель 1991 года рождения. По информации следователей, мужчина лежал прямо на железнодорожном переезде.

Заметив человека на путях, машинист поезда мгновенно отреагировал: он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение.

Однако из-за короткой дистанции и инерции тяжелого транспорта избежать наезда не удалось.

От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия еще до приезда медиков.

Реклама

На место инцидента немедленно прибыли патрульные. По факту гибели человека возбуждено уголовное производство.

Назначен ряд необходимых экспертиз, которые должны установить точные причины смерти и состояние погибшего на момент аварии. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве осуждена женщина, которая не выдержала издевательства и убила ножом любовника.