Смертельная авария с детьми в Винницкой области: количество погибших возросло до 12

В Винницкой области до 12 человек возросло число погибших в аварии ВАЗа с грузовиком DAF, который произошел вечером 22 августа. Сначала сообщалось, что погиб водитель легковушки и восемь его пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Утром 23 августа стало известно, что в аварии погибли водитель и 11 пассажиров легкового автомобиля, среди которых шесть детей от 2 до 12 лет.

"Водитель грузовика задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии", — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия специалисты открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

На дороге столкнулись грузовик и ВАЗ. / Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

Как сообщалось, в Черкасской области в Золотоношском районе в результате масштабной автотрости погибли три человека. ДТП произошло с участием трех легковых автомобилей.

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