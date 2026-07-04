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Смертельная авария с маршруткой на трассе Одесса-Николаев: резко возросло количество жертв
Правоохранители выясняют все обстоятельства трагической аварии, в которой, по обновленным данным, погибли 12 человек, а шесть получили ранения.
В результате аварии в районе Счастливого, которая произошла 4 июля на трассе Одесса — Николаев, где столкнулись маршрутка и грузовик, погибли 12 человек.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в ходе доклада, сообщил президент Владимир Зеленский.
«К сожалению, по состоянию на данный момент известно о двенадцати погибших». Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек травмированы», — написал глава государства.
На месте аварии работают все необходимые службы спасатели, полицейские, медики.
Зеленский добавил, что правоохранители выясняют все обстоятельства трагической аварии. Идет установка данных погибших и пострадавших.
Жуткая авария на трассе Одесса — Николаев — что известно
Напомним, днем 4 июля произошла ужасная авария. В Николаевской области. На трассе Одесса — Николаев в районе Счастливого столкнулись маршрутка и грузовик. Тогда сообщалось, что 9 человек погибли и еще 8 пострадали.
По информации полиции, водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием и неконтролируемым выездом на встречную полосу для движения транспорта, в результате чего произошло столкновение с грузовым транспортным средством Volvo.