Смертельная авария в Черновцах: из микроавтобуса выпал пассажир, он погиб на месте

Смертельная авария в Черновцах: из микроавтобуса выпал пассажир, он погиб на месте

Один из пассажиров скончался на месте. Другой получил травмы.

В Черновцах в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 42-летний мужчина.

Об этом ТСН.ua сообщила пресс-секретарь нацполиции области Диана Козлова.

Трагедия произошла на круговом перекрестке на границе города Черновцов и села Годилов.

Заезжая на кольцо, на ул. Южно-Кольцевой, пассажиры микроавтобуса Opel Vivaro открыли во время движения боковые двери и выпали.

"В результате полученных травм 42-летний мужчина погиб на месте. Еще один пассажир получил травмы", - сказала пресс-секретарь.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть пострадавшего.

Напомним, вблизи с. Выписки (Перемышлянская ТГ) Львовского района, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате ДТП 37-летний водитель автомобиля погиб на месте происшествия, а 26-летняя пассажирка автомобиля доставлена в больницу.

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