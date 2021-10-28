Николай Х* в зале суда во время избрания меры пресечения. / Департамент коммуникаций Нацполиции Украины

Смертельная авария в Харькове: к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего мажора

Смертельная авария в Харькове: к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего мажора

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Родителей возможного виновника ДТП в Харькове Николая Х* могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в четверг, 28 октября, во время брифинга заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были это понимать", — отметил он.

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно, как в административном направлении — составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли тяжкие последствия — смерти людей", — заявил он.

Представитель прокуратуры отметил, что родителей уже допросили.

Напомним:

В Харькове суд избрал меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погиб 58-летний водитель другого авто и пострадали трое пассажиров Infiniti. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.

Подросток, которого подозревают в совершении ДТП, не может выйти под залог, поскольку сейчас отбывает условный срок наказания за стрельбу в супермаркете.

поскольку сейчас Во время заседания суда прокурор рассказал, что 16-летний Николай Х* после ДТП назывался чужим именем и указывал неправильный адрес проживания, пытался скрыться из больницы и из туалета медучреждения позвонил в полицию и сообщил о похищении автомобиля.

и из туалета медучреждения позвонил в полицию и сообщил о похищении автомобиля. Сам подозреваемый на суде заявил, что раскаивается в содеянном и попросил прощения у семьи погибшего мужчины.

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