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Смертельная авария в Харькове: к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего мажора

Смертельная авария в Харькове: к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего мажора

Николай Х* в зале суда во время избрания меры пресечения. / Департамент коммуникаций Нацполиции Украины

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

Родителей возможного виновника ДТП в Харькове Николая Х* могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом в четверг, 28 октября, во время брифинга заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина.

По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.

"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были это понимать", — отметил он.

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.

"Это возможно, как в административном направлении — составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли тяжкие последствия — смерти людей", — заявил он.

Представитель прокуратуры отметил, что родителей уже допросили.

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