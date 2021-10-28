Смертельная авария в Харькове: к ответственности могут привлечь родителей несовершеннолетнего мажора

Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.
Родителей возможного виновника ДТП в Харькове Николая Х* могут привлечь к уголовной ответственности.
Об этом в четверг, 28 октября, во время брифинга заявил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает РБК-Украина.
По его словам, автомобиль был приобретен родителями и использовался при их пассивном невмешательстве.
"Ему на момент совершения ДТП 16 лет. Лицо не может в таком возрасте управлять автомобилем. Родители должны были это понимать", — отметил он.
Чубенко заявил, что будет дана юридическая оценка действиям родителей.
"Это возможно, как в административном направлении — составление протокола на родителей за невыполнение родительских обязанностей. Или в рамках уголовного производства, потому что действия повлекли тяжкие последствия — смерти людей", — заявил он.
Представитель прокуратуры отметил, что родителей уже допросили.
Напомним:
- В Харькове суд избрал меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП на проспекте Гагарина, в результате которого погиб 58-летний водитель другого авто и пострадали трое пассажиров Infiniti. Подросток будет под арестом 60 суток без права внесения залога.
- Подросток, которого подозревают в совершении ДТП, не может выйти под залог, поскольку сейчас отбывает условный срок наказания за стрельбу в супермаркете.
- Во время заседания суда прокурор рассказал, что 16-летний Николай Х* после ДТП назывался чужим именем и указывал неправильный адрес проживания, пытался скрыться из больницы и из туалета медучреждения позвонил в полицию и сообщил о похищении автомобиля.
- Сам подозреваемый на суде заявил, что раскаивается в содеянном и попросил прощения у семьи погибшего мужчины.