Смертельная авария в Херсонской области: водитель получил 7 лет тюрьмы

Судебный процесс длился два года.

В Херсонской области водителя автобуса, из-за которого произошло смертельное ДТП в селе Садовое, суд признал виновным. Мужчина отсидит семь лет в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Следователи установили, что авария произошла по вине водителя, потому что он ехал с опасной скоростью. Кроме этого, мужчину на два года лишили права управлять транспортными средствами.

Напомним, ДТП произошло в 2020 году. На трассе слетел в кювет и перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Садового в Антоновку. Две женщины погибли, еще 30 пассажиров обратились в больницу, 14 из них с травмами.

Смертельное ДТП: в Харьковской области столкнулись грузовик и внедорожник

Ранее сообщалось, что на трассе "Вилково-Приморск" произошла авария, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся. Погибла 27-летняя девушка.

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