Смертельная авария в Киевской области: пьяный водитель сбил велосипедиста

В Киевской области произошло смертельное ДТП : водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 72-летнего велосипедиста, который двигался по дороге без световозвращающих элементов.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Авария произошла 18 марта около 18:47 на автодороге между Васильковом и Глевахой. По предварительным данным, 38-летний водитель Volkswagen Passat на большой скорости сбил мужчину на велосипеде "Украина".

От удара велосипедист погиб на месте. Проверка на алкоголь показала, что у водителя содержание алкоголя в крови составило 2.61 промилле, что более чем в 13 раз превышает допустимую норму.

Полиция Киевщины начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит до 10 лет заключения.

Напомним, полиция Киевщины проводит проверку после сообщений о жестоком обращении с животными в приюте "Сириус", расположенном в Вышгородском районе. Волонтеры утверждают, что животные содержатся в ненадлежащих условиях, страдают недостатком пищи и воды, а администрация игнорирует многочисленные обращения.

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