Смертельная авария в Одессе: суд вынес приговор водителю, который управлял в состоянии наркотического опьянения

Мужчина ранее привлекался к ответственности за грабежи и кражи.

В Одессе приговорили к 8,5 годам тюрьмы водителя, причастного к смертельной ДТП, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщили в прокуратуре.

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Приговором Киевского районного суда Одессы правонарушитель признан виновным и приговорен к 8,5 годам заключения. В марте 2018 он за рулем Toyota Tercel, находясь в состоянии наркотического опьянения и двигаясь с превышением скорости по улице Донского, не справился с управлением и столкнулся с электроопорой. От сильного удара автомобиль перевернулся.

Два пассажира, которые сидели на заднем сиденье, погибли на месте от полученных травм. Водитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи.

Напомним, в Херсонской области в Скадовске женщину признали виновной в аварии, в которой погибли ее муж и дети.

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